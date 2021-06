Ad Euro 2021 c’è anche l’Acr Messina: in tribuna presente il presidente Sciotto per Turchia-Italia [FOTO]

11 Giugno 2021 22:05

Una serata da ricordare per il patron giallorosso e suo figlio

“Il presidente Pietro Sciotto e il figlio Paolo invitati dalla Uefa Club Hospitality in tribuna vip allo stadio Olimpico di Roma ad assistere al match Italia vs Turchia”. E’ quanto si legge sulle pagine social dell’Acr Messina. Qualunque sarà il risultato, per il patron giallorosso e suo figlio sarà stata comunque una bella serata, anche perché hanno rappresentano una città intera.