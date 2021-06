Catanzaro: proseguono i lavori di pavimentazione della SS280

14 Giugno 2021 16:24

Calabria, Anas: proseguono i lavori di pavimentazione della SS280 “dei due mari” in provincia di Catanzaro

Proseguono i lavori di pavimentazione della strada statale 280 “Dei Due mari” in provincia di Catanzaro. Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, da domani martedì 15 giugno e fino al 4 luglio 2021, sarà in vigore il restringimento della carreggiata in direzione Lamezia Terme, dal km 30,000 al km 28,500, dal km 19,000 al km 16,500 e dal km 6,000 al km 3,400. Gli interventi, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria dei tratti stradali in provincia di Catanzaro, riguardano l’esecuzione di pavimentazione drenante ed ha un valore complessivo di circa 2,6 milioni di euro; i lavori si inseriscono nell’ambito della convenzione stipulata con la Regione Calabria e sono finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza della pavimentazione stradale.