Catania, violente lite tra cognati finisce in accoltellamento: ferito anche un bambino, entrambi arrestati

15 Giugno 2021 11:33

Il 28enne deve rispondere di lesioni personali aggravate e si trova ai domiciliari, mentre il 29enne è in carcere a Ragusa

Serata di follia a Palagonia, in provincia di Catania, dove una lite tra cognati è sfociata in un tentativo di omicidio. Protagonisti un 29enne e un 28enne, finiti entrambi in arresto. I due, dopo un acceso diverbio per dissapori familiari, andato in scena dai finestrini delle rispettive auto, sono giunti allo scontro aperto: il 29enne, a bordo della propria auto, ha tamponato violentemente quella del cognato sulla quale si trovavano anche la moglie e un figlio minorenne di quest’ultimo. Il duello è continuato quando il 28enne è sceso dall’auto e il cognato ha tentato per altre due volte di travolgerlo, finendo però contro un muro. A quel punto, il 28enne, secondo il racconto dei carabinieri, è passato al contrattacco impugnando un coltello e sferrando diversi fendenti contro il rivale. L’arrivo dei carabinieri, che hanno fatto luce su quanto accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza della zona, ha posto fine al duello e il 29enne è stato trasportato all’ospedale di Caltagirone, dove i medici gli hanno applicato 43 punti di sutura per una ferita al braccio destro. “Trauma cranico minore”, invece, per il figlio del 28enne che si trovava sull’auto tamponata diverse volte. Il 28enne, che deve rispondere di lesioni personali aggravate, si trova ai domiciliari, mentre il 29enne, ritenuto responsabile di tentato omicidio, è in carcere a Ragusa.