Caso Allegri, la precisazione dell’Oia Services LTD: “conto aperto nel 2020 e inibito alle scommesse sportive”

7 Giugno 2021 15:39

Massimiliano Allegri, presunte scommesse sarebbero finite nel mirino dell’antiriciclaggio: la precisazione dell’Oia Services LTD

In merito alla notizia pubblicata nella giornata di ieri, riguardante presunte scommesse effettuate da Massimiliano Allegri che sarebbero finite nel mirino dell’antiriciclaggio, riceviamo e pubblichiamo integralmente la precisazione della Oia Services LTD.

“Oia Services Ltd è titolare di regolare concessione per il gioco a distanza rilasciata dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli sin dal marzo 2016. Il Sig. Massimiliano Allegri si è registrato sul sito della suddetta società nel marzo 2020 aprendo un conto di gioco, peraltro inibito alle scommesse sportive, nel rispetto della normativa vigente. Il rapporto tra Oia Services Ltd ed il Sig. Allegri ha avuto inizio, quindi, successivamente al procedimento intrapreso dalla Procura di Reggio Calabria, rispetto al quale Oia Services Ltd risulta estranea. Come correttamente evidenziato anche nell’articolo, la società opera in modo assolutamente aderente alla normativa del settore e qualunque congettura e/o suggestione giornalistica che intenda porre in relazione segnalazioni di operazioni sospette con l’operatività della società è totalmente priva di fondamento, nonché potenzialmente capace di ledere il prestigio della suddetta società”.