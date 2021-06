Caso Denise Pipitone, nuove intercettazioni fra Anna Corona e Jessica Pulizzi: “stai calma! Loro dicono che sei…”

1 Giugno 2021 14:40

Emergono nuove intercettazioni sul caso Denise Pipitone: mostrati gli audio fra Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi dopo le domande degli inquirenti

A 17 anni di distanza dall’accaduto, il filone dell’inchiesta riguardante la scomparsa di Denise Pipitone sta vivendo una ‘seconda vita giuridica’. L’Italia non ha dimenticato la piccola scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004 e la voglia di ritrovare la piccola, o quantomeno di ricomporre il puzzle relativo alla sua sparizione, ha ottenuto nuova linfa dai recenti sviluppi. Prima il caso di Olesya Rostova, la ragazza russa somigliante a Piera Maggio, poi la riapertura delle indagini, nuovi dettagli rimasti sopiti per anni, una lettera anonima ricca di novità, importanti testimonianze di ex pm e persone che hanno rivestito un ruolo chiave nel caso.

Nella puntata odierna di ‘Mattino 5’ sono stati mostrati nuovi file audio riguardanti le intercettazioni fra Anna Corona e la figlia Jessica Pulizzi, risalenti all’11 settembre, 10 giorni dopo la scomparsa di Denise. Le due donne, madre e figlia, ricostruiscono la giornata di Jessica Pulizzi in base alle domande degli inquirenti. “Dicono che sei stata a casa tutta la mattina – esordisce Anna Corona – non hai detto che sei uscita con Alice?“. La figlia risponde negativamente ma la incalza: “Quando parlo non perdere le staffe, perché io sono tua madre, non sono l’appuntato dei carabinieri – e ancora – io ho la testa di andare nella casa di tua sorella. Tu devi stare calma, mi devi solo guardare negli occhi e rispondere. Loro dicono che tu hai dichiarato che sei stata in casa, ho chiesto anche di farmi leggere il foglio della deposizione ma mi hanno detto che non posso leggerlo“.