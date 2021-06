Caso Denise Pipitone, l’ex pm Angioni indagata per false dichiarazioni: depistaggi, intercettazioni e il presunto ritrovamento

23 Giugno 2021 12:06

Maria Angioni, l’ex pm che indagò sul caso Denise Pipitone, indagata per false dichiarazioni dalla Procura di Marsala: la dottoressa aveva parlato di depistaggi, intercettazioni e del presunto ritrovamento di una ragazza molto simile alla piccola siciliana

Maria Angioni è una figura molto importante nel caso Denise Pipitone. L’ex pm ha indagato sulla scomparsa della bimba nelle fasi iniziali della vicenda, riscontrando non pochi problemi e ostacoli che hanno rallentato il lavoro degli inquirenti e, probabilmente, hanno contribuito a 17 anni di incertezze su quanto accaduto quel maledetto 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. Il caso è ritornato sotto i riflettori nelle ultime settimane e la dottoressa Angioni, oggi giudice del lavoro a Sassari, ha rivelato dettagli importanti su episodi che, ancora oggi, risultato poco chiari.

Le verità dell’ex pm Angioni sono molto scomode: la dottoressa ha parlato di un posizionamento stranamente sbagliato delle microspie il cui suono registrato è stato spesso disturbato; di possibili depistaggi nelle indagini; della consapevolezza degli indagati di essere intercettati; e infine della possibilità di aver trovato una ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone, attualmente collocata in un contesto internazionale, sposata e con una figlia, con un profilo Facebook collegato a Jessica Pulizzi. Secondo quanto riporta ‘Tgcom24’, l’ex pm di Marsala sarebbe stata indagata per false dichiarazioni a pubblico ministero dalla Procura di Marsala, avrebbe ricevuto un invito a comparire e l’informazione di garanzia venendo anche interrogata. La Angioni avrebbe confermato le dichiarazioni già fatte in precedenza. L’incriminazione per false dichiarazioni a pm sarebbe arrivata poichè le indagini dei colleghi marsalesi non avrebbero trovato un riscontro veritiero nei fatti.