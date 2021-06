Caso Denise Pipitone, svolta dalla Calabria! Le intercettazioni di Gaspare e Jessica: “cosa hai fatto alla bambina?” [VIDEO]

21 Giugno 2021 16:07

Ripuliti alcuni audio fra Jessica Pulizzi e Gaspare Ghaleb: l’ex ragazzo incalza la figlia di Anna Corona con domande su Denise Pipitone

Nuova svolta sul caso Denise Pipitone, questa volta in arrivo dalla Calabria. Nonostante siano passati 17 anni dalla scomparsa della piccola da Mazara del Vallo, le indagini proseguono senza sostante e sembra essersi aggiunto un nuovo tassello importante. Nel corso della trasmissione Mattino 5, condotta da Federica Panicucci, l’ex maresciallo Francesco Lombardo è tornato a parlare del caso riguardante la scomparsa di Denise Pipitone. La novità delle ultime ore viene da un file audio, un’intercettazione ripulita grazie a nuove tecnologie che hanno permesso di raccogliere qualche frase in più rispetto a quelle udibili al momento della scomparsa della bimba. I due protagonisti sono Jessica Pulizzi e l’ex fidanzato Gaspare Ghaleb. Il ragazzo sembra incalzare la fidanzata: “la bambina dov’è? Cosa le hai fatto?“.

“Sono dialoghi emersi dopo giorni di pulitura dei file audio. Me ne sono occupato insieme alla mia squadra per dieci giorni in studio di registrazione, in Calabria – ha spiegato l’ex maresciallo Francesco Lombardo a Mattino5 – Quando si dice che le indagini sono state condotte in modo raffazzonato ci si sbaglia – spiega Lombardo -. Qualcosa è rimasto insoluto, ma grazie a questo lavoro approfondito siamo riusciti a estrapolare queste informazioni da quelli che erano semplici sussurri. Abbiamo cercato di rimediare agli errori iniziali. La nostra idea è che Jessica possa aver chiamato Gaspare per ricevere aiuto in quell’intercettazione poco dopo le 12. Lui ha detto che stava guardando Dragonball e i Simpson, ma in quel periodo non erano nella programmazione televisiva. E soprattutto l’annuncio pubblico è successivo all’ora che dice lui. È molto evidente cosa è successo, basterebbe ascoltare le due ore e mezza di intercettazioni dentro al commissariato. Uno non avrebbe più dubbi”.