Caso Denise Pipitone, la verità della donna rom: “non c’entro con Danas. Sono depressa e non dormo più”

17 Giugno 2021 11:41

Caso Denise Pipitone, parla la donna rom associata a quella presente nel video di Danas: la signora si dice completamente estranea alla vicenda

Negli ultimi giorni, la testimonianza di Mariana, una ragazza di origini rom che vive da tempo in Italia, ha fornito elementi che potrebbero rivelarsi utili ai fini del caso Denise Pipitone. La ragazza ha spiegato di aver visto una donna molto somigliante alla rom che si vede in compagnia della piccola Danas, la bimba ripresa nel video di Felice Grieco a Milano che è risultata essere molto somigliante a Denise attraverso delle comparazioni scientifiche.

Nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” è stata mandata in onda la testimonianza rilasciata da una donna rom residente in Italia, associata a quella del famoso video. La donna in questione ha smentito categoricamente di essere coinvolta nella vicenda, dicendo addirittura di essere caduta in depressione e aver paura di uscire di casa a causa di possibili ritorsioni: “io non sono la signora non c’entro niente con questa vicenda. Mi vergogno a uscire di fuori adesso perché la gente chissà che pensa, io non sono questa persona qui. Devono vergognarsi di quello che dicono e lo devono fare anche per la mamma. Mi hanno fatto stare male, sto in depressione non dormo da 8 giorni“. A quanto sembra la sua versione sarebbe attendibile: nel corso della trasmissione sono state mostrate delle foto in cui la donna presenta un segno sulla fronte, a suo dire da diversi anni, che nel video di Danas non risulta. Inoltre, attraverso multe e fatture, la donna rom ha dimostrato di non essere mai stata a Parigi, come nel racconto di Mariana: “io nel 2018 non sono mai stata a Parigi, sono stata qui a Rovato. Mi hanno fermato i vigili mi hanno fatto il verbale perché non avevo la patente. Chi si mette a dire delle menzogne, e pubblica di nuovo le mie foto io li denuncio“.