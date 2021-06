Caso Denise Pipitone, la microspia in Questura e quella frase di Anna Corona: “Jessica, hai problemi con Dio?”

26 Giugno 2021 12:16

La testimonianza di un ex poliziotto sul caso Denise Pipitone: la registrazione in Questura di un dialogo fra Anna Corona e Jessica Pulizzi

Nonostante agli occhi della legge siano ‘immacolate’, le figure di Anna Corona e Jessica Pulizzi hanno sempre rivestito un ruolo di primo piano nel caso della scomparsa di Denise Pipitone. Un ruolo che, un po’ per la narrativa della vicenda, un po’ per alcuni punti ancora oscuri su quanto accaduto, le ha sempre poste nel mirino di inquirenti e media. Del resto, il matrimonio di Anna Corona è finito (spesso si è detto che lo fosse già) quando il marito, Pietro Pulizzi, si è invaghito di Piera Maggio, mamma della piccola Denise. Relazione che la figlia Jessica non avrebbe mai sopportato, provando quello che Piera Maggio ha descritto come un forte risentimento nei suoi confronti. Denise è stato il frutto di quella relazione, ciò che l’ha resa pubblica agli occhi di un paesino del Sud Italia.

Proprio Jessica Pulizzi è stata una delle prime persone indagate nelle fasi iniziali delle indagini, salvo poi essere assolta completamente. Nel corso dell’ultima puntata di ‘Quarto Grado’, un ex poliziotto ha rilasciato alcune testimonianze importanti legate ad un dialogo avvenuto in questura fra Anna Corona e Jessica Pulizzi: “installiamo un ambientale nel mio ufficio, un altro nell’ufficio dell’altro ispettore. Facciamo questo esperimento, Jessica messa nella stanza di quell’ispettore e io chiamo Anna Corona. La incalzo, cerco di farle capire che se Jessica non ci dice come vanno le cose, messa così andiamo a indagarla… L’accompagno nella stanza dov’è Jessica, la faccio entrare e chiudo. E lì esce ‘a casa ce la purtai’, Sono riuscito a rompere il muro di Anna con quella conversazione mettendola a suo agio. ‘Tu mi devi dire cos’è successo! Tu mi devi dire cos’è successo!’ dice Anna. Jessica, che non ha capito più niente, dice ‘mia madre vuole sapere cos’è successo e io glielo dico’, perché fino a quel momento lì loro non avevano mai parlato in maniera così aperta. Anna capisce che stava mettendo nei guai sua figlia. Quando Jessica dice ‘a casa ce la purtai’, lei interrompe subito. ‘Guardami negli occhi’ e sento che dice ‘problemi con Dio ne hai?’“.