Caso Denise Pipitone, il retroscena sul giorno della scomparsa: “c’era una bimba nell’hotel di Anna Corona”

30 Giugno 2021 12:33

Spunta un nuovo testimone sul caso Denise Pipitone. Il retroscena sul giorno della scomparsa della piccola: c’era una bimba presso l’hotel in cui lavorava Anna Corona?

I testimoni relativi al caso Denise Pipitone iniziano a fare rumore. Nelle ultime ore, una donna che avrebbe contribuito alle indagini è stata aggredita da tre uomini. Episodio che Giacomo Frazzitta, avvocato di Piera Maggio, ha definito una possibile spedizione punitiva nel caso in cui fosse accertato il collegamento con le testimonianze sul caso Pipitone. Ma non è tutto. Recentemente si è fatta avanti anche un’altra persona che ha rivelato un dettaglio non da poco. Il testimone in questione avrebbe visto una bambina, simile a Denise, in una zona dell’Hotel Ruggero II di Mazzara del Vallo, quello in cui lavorava Anna Corona il giorno della scomparsa della bimba (1° settembre 2004). “Quel 1 settembre 2004, ho visto una bambina accanto a una persona. Non dimenticherò mai i suoi occhi”, le parole riportate dalla trasmissione ‘Ore 14’. La bambina in questione sarebbe stata avvistata, non nel locale lavanderia (come si è provato ad ipotizzare in passato), ma in un punto più accessibile. Va sottolineato comunque come ci siano dei forti dubbi sulla veridicità della testimonianza: non ci sono prove della presenza del testimone presso l’hotel nel giorno della scomparsa anche a causa dell’eliminazione, a 17 anni di distanza, dei nastri relativi alle telecamere di sicurezza.