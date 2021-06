Caso Denise Pipitone, l’ex pm Angioni rivela un nuovo indizio: “c’è un profilo Facebook, una ragazza collegata a Jessica”

19 Giugno 2021 11:50

Maria Angioni, ex pm che ha lavorato al caso riguardante la scomparsa di Denise Pipitone, rivela un particolare indizio riguardante un profilo social collegato a Jessica e Alice Pulizzi

Nei giorni scorsi, le dichiarazioni di Maria Angioni hanno generato grande scalpore. L’ex pm che ha lavorato al caso riguardante la scomparsa di Denise Pipitone, si era sbilanciata spiegando di aver trovato una ragazza che potrebbe essere la piccola siciliana (ormai cresciuta e addirittura con una figlia). La pista della dottoressa è stata fortemente criticata, si è parlato del coinvolgimento di un magrebino mitomane che avrebbe fornito informazioni false, ma la Angioni ha sottolineato a più riprese di avere fonti differenti.

Intervistata durante la trasmissione “Quarto Grado”, Maria Angioni ha difeso la bontà della sua ipotesi investigativa, rivelando nuovi indizi. L’ex pm insiste su un rapimento legato ad antiche tradizioni patriarcali: per punire una donna (in questo caso Piera Maggio), le si portava via un figlio. La bimba però è stata solamente ricollocata, probabilmente all’estero, non le è stato fatto del male. La Angioni parla addirittura di un profilo Facebook collegato a Jessica e Alice Pulizzi, davvero particolare.

“Qualcuno l’ha sistemata per farla stare bene, con un’idea patriarcale ovviamente. Nelle famiglie potenti alle donne che dovevano essere punite veniva tolto il figlio. – spiega la Angioni – Potrebbe essere stato adottato questo schema anche al caso Pipitone. Non riusciremo a trovarla mai però così, perchè ci vuole coraggio nel confessare ciò. Questo è quello che penso veramente, che Denise sia stata collocata in qualche famiglia. Le cose che so non posso dirle, non vorrei rovinare le indagini, ma la Denise che penso io è in un contesto internazionale. La reazione a questo è stata pesante, cosa ho detto che ha dato fastidio? Che ho illuso Piera Maggio? Io ho detto quello che penso, le persone hanno interpretato quello che volevano. Se nessuno getta le pietre nello stagno lo stagno, ristagna. Mi hanno girato un profilo facebook che ho trovato interessante, di una ragazza di Nizza, con una foto di una bambina molto simile all’age progression di Denise. Ovviamente è chiaro che non sia per forza lei, ma è un profilo collegato a Alice e Jessica, che mettevano mi piace ai contenuti pubblicati nella pagina social. Anche un tecnico mi ha fatto notare la somiglianza in alcune imperfezioni delle sopracciglia, come quelle di Denise. Questa pista per me è ancora valida“.