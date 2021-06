Caso Denise Pipitone, la bomba dell’ex pm Angioni: “potrei averla trovata, ha una figlia! Indaga la Procura”

14 Giugno 2021 12:03

Clamorosa novità nel caso Denise Pipitone: l’ex pm Maria Angioni, che ha lavorato al caso nelle fasi iniziali, potrebbe aver trovato una ragazza somigliante alla bimba siciliana. Indaga la Procura

“Denise Pipitone è viva e dovrei averla individuata“. Una vera e propria bomba mediatica quella sganciata da Maria Angioni, l’ex pm che aveva lavorato al caso nelle fasi iniziali della vicenda, ai microfoni di ‘Storie Italiane’. La donna, pur non avendo più in mano il caso, ha continuato ad indagare senza incarico formale ed ha comunicato, nel corso delle settimane, diversi dettagli importanti. L’ultimo, se confermato, avrebbe del clamoroso.

Secondo la dottoressa Angioni, Denise sarebbe ormai una donna, avrebbe addirittura una figlia: “l’unica cosa di cui ho paura è la perdita di serenità di un nucleo familiare. La prima cosa importante è preservare l’equilibrio psicofisico delle persone coinvolte. Grazie a due persone ho individuato una persona che potrebbe essere Denise e ho scoperto che ha una figlia“. La notizia è già stata comunicata a Piera Maggio, la Angioni ha spiegato anche di aver mandato tutto il materiale “alla Procura e al suo avvocato Frazzitta“.

L’ex pm svela alcuni dettagli interessanti: la ragazza non sa di essere rapita, così come non lo sa il marito e si troverebbe in un contesto sereno e internazionale. “La situazione è difficilmente controllabile. Non sta con i componenti della famiglia allargata di cui ho sempre parlato, ma ci siamo arrivati proseguendo quel pensiero. Altro non posso dire, altrimenti farei un danno. – ha specificato la Angioni – Quello che ho verificato adesso mi dà conferma di quello che ho sempre pensato. Ora temo per la sua sicurezza fisica e per la serenità del suo nucleo familiare dove adesso è inserita. Quella persona non sa di essere una bambina rapita e non lo sa il marito. L’abbiamo trovata in un contesto molto sereno e internazionale. Non c’è una violazione del segreto perché è una mia ricostruzione“.

La pm Angioni conclude: “lo sto dicendo per un fine, bisogna fare in fretta e non permettere che si continui a imbrogliare. Sono sicura che a Mazara del Vallo i responsabili di questo sequestro andranno dagli inquirenti. Non parlano ancora perché sono convinti di aver agito bene. Queste persone si chiedono ‘perché devo rischiare 30 anni se in realtà non ho fatto niente di male e la ragazza sta bene, siamo tutti felici’. Piera Maggio non è felice e ha perso una figlia. Ora dobbiamo soltanto aspettare”.