Cannizzaro da “Giò Pò”. Il deputato reggino dopo la visita nel primo “Ristorante in Bottega” di Reggio Calabria: “facciamoci contagiare dal suo entusiasmo”

4 Giugno 2021 22:57

Reggio Calabria, le immagini della visita dell’on. Cannizzaro nel primo Ristorante in bottega della città e il post facebook del deputato

Francesco Cannizzaro, il giovane deputato reggino di Forza Italia, ha visitato oggi pomeriggio il primo Ristorante in Bottega di Reggio Calabria, Giò Pò, che proprio ieri ha aperto i battenti in Via Giuseppe Reale n° 52 (ex via prolungamento Aschenez). Pubblicando le foto su facebook, Cannizzaro ha scritto: “La gioia per la ripartenza è doppia se nella tua Città scopri una realtà nuova, che ha aperto i battenti grazie alla voglia e al coraggio di un giovane rientrato al Sud dopo tanti anni e che proprio in un momento storico così difficile decide di investire, a Reggio Calabria. Ho degustato prodotti di altissima qualità da Giò Pò Ristorante In Bottega, ammirando in particolare la voglia di dare valore aggiunto al settore del food in Calabria. Facciamoci contagiare dall’entusiasmo e ripartiamo con fiducia: è questo lo spirito giusto!“