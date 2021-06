Il Parlamento dice “ok” al Ponte sullo Stretto, esulta Cannizzaro: “mai rinunciato alla battaglia, ora non perdiamo questa grande occasione”

30 Giugno 2021 21:54

L’ordine del giorno sul Ponte sullo Stretto è passato in Parlamento, adesso il Governo dovrà adesso impegnarsi a trovare le risorse necessarie per la realizzazione

“Forza Italia non ha mai rinunciato alla battaglia per la realizzazione del Ponte sullo Stretto, un’opera strategica importantissima per il rilancio del Sud e per colmare il gap infrastrutturale con il nord del Paese. Bene quindi il governo che ha sostenuto l’odg presentato dalla collega Stefania Prestigiacomo al dl Fondone. Adesso c’è un impegno concreto a trovare le risorse necessarie per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina. Bisogna lavorare al rilancio del Sud e questo può avvenire soltanto con la realizzazione dell’alta velocità e attraverso il collegamento stabile della penisola alla Sicilia. Non perdiamo questa occasione. Le regioni Sicilia e Calabria, governate dal centrodestra, stanno lavorando e continueranno a battersi per la realizzazione di un’opera così fondamentale e strategica e per il futuro del Mezzogiorno”. Lo dichiara in una nota Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Sud di Forza Italia.