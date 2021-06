4 Giugno 2021 11:20

“Cambiamo”: Sarica nominato vice coordinatore regionale per l’area di Reggio Calabria. Medico, ex commissario straordinario dell’Asp, già consigliere comunale e Assessore ai Lavori Pubblici

“Apprezzamento unanime ha suscitato la scelta di affidare l’incarico di vicecoordinatore regionale per l’area di Reggio Calabria al Dottor Franco Sarica. Medico, ex commissario straordinario dell’Asp di Reggio Calabria, già consigliere comunale e Assessore ai Lavori Pubblici. La sua adesione a Cambiamo!-Coraggio Italia nasce dalla volontà di partecipare ad un progetto politico straordinario che oggi, vede in Giovanni Toti e Luigi Brugnaro i due leader dalle idee molto chiare”. E’ quanto ha affermato il Coordinatore provinciale di Cambiamo, Saverio Anghelone. “Siamo certi che con l’esperienza, la passione e le capacità di Franco Sarica – ha aggiunto il Coordinatore Regionale Franco Bevilacqua – anche in Calabria il nostro partito riuscirà a svolgere una ruolo da protagonista del nuovo corso del centrodestra”. “Con la gente e vicino alla gente, in un confronto costante, giornaliero – ha evidenziato Franco Sarica – su temi che hanno bisogno di una classe dirigente costruttiva, coraggiosa, capace di intercettare e risolvere la fatica di vivere di tanti calabresi. Occorre a mio avviso rafforzare l’identità moderata del centrodestra e rivendicare con forza i nostri sani valori. Un’azione che superi l’accettazione passiva degli eventi, ma ci veda in prima linea nella ricerca di soluzioni e proposte necessarie alla Calabria”. “Coraggio Italia nasce – ha sottolineato il neo vice coordinatore regionale calabrese – per affrontare le sfide che mi hanno sempre attirato, e che onorano la storia politica di cui ho sempre fatto parte. Iniziare una nuova avventura non è cosa facile, ma la presenza di politici esperti e di tanti amici mi tranquillizza e conforta. Una sfida che siamo tutti preparati a combattere e vincere, iniziando dalle prossime elezioni regionali.” “Una squadra che cresce – ha concluso – anche in vista della prossima competizione elettorale e che farà di Cambiamo!-Coraggio Italia sicuramente una componente determinante per il successo del centrodestra in Calabria: da Cosenza a Reggio Calabria, da Vibo a Catanzaro. A solo due settimane dalla sua costituzione, il nuovo movimento segna nel sondaggio nazionale pubblicato da Porta a Porta, realizzato da Noto Sondaggi, un ottimo 3,5% di consensi. Un esordio incoraggiante che sicuramente impensierisce tutte le altre forze politiche, consapevoli della enorme validità del progetto Toti-Brugnaro che punta senza dubbi a conquistare un seggio in ogni circoscrizione della Calabria”.