Milan, lo sgarbo di Calhanoglu: niente rinnovo e flirt con l’Inter! E i rossoneri pensano a Zaccagni

21 Giugno 2021 09:57

Hakan Calhanoglu non sembra intenzionato a rinnovare con il Milan: il turco ascolta la proposta dell’Inter. I rossoneri sondano la pista Zaccagni

Dopo Donnarumma, anche Calhanoglu. Per il Milan si prospetta un altro doloroso addio, anch’esso a parametro zero. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, fra il trequartista turco e il Milan ci sarebbe una distanza importante sul rinnovo e il calciatore sarebbe interessato alla proposta dell’Inter. Reduce da un Europeo da dimenticare con la sua Turchia, Calhanoglu adesso sta pensando al proprio futuro. Arrivato a 27 anni, all’apice della carriera, ha voglia di giocare per obiettivi importanti e pensa di meritare più dei 4 milioni che il Milan gli offre. Non sembra ci siano i margini per far lievitare l’offerta, i 7 milioni richiesti inizialmente sono uno sproposito, forse l’ha capito anche l’entourage del calciatore che ha deciso di abbassare le pretese. Come per Donnarumma però, i rossoneri non sembrano voler alzare l’offerta di 1 solo euro.

In questo contesto l’Inter sembra aver fiutato il colpo. Un giocatore esperto e pronto, di caratura internazionale, che non intaccherebbe le finanze malandate del club arrivando a parametro zero, con un ingaggio ripagato dalla cessione di Nainggolan (verso Cagliari). Si parla di un’offerta da 5 milioni. L’Inter si tutelerebbe dopo ciò che è accaduto ad Eriksen, regalando a Simone Inzaghi un trequartista di livello, che possa accendere la ‘LuLa’ nerazzurra davanti. E il Milan? I rossoneri sondano da tempo il mercato dei trequartisti, probabilmente già consapevoli delle difficoltà delle trattative sul rinnovo. Il rinnovo del prestito di Brahim Diaz e l’interesse per Adli, trequartista del Tolosa, sono trattative complementari a quelle di Calhanoglu che nei piani di Pioli sarebbe ancora il titolare della sua squadra. L’ultimo nome accostato ai rossoneri è quello di Mattia Zaccagni, trequartista del Verona che ha impressionato la passata stagione, attirando le sirene del Napoli, con il quale non è mai andato fino in fondo nelle trattative, proprio per aspettare i rossoneri.