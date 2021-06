Acr o Fc Messina, tutto in una settimana: si torna in campo per le ultime tre giornate Serie D, chi vincerà? Il calendario del rush finale

12 Giugno 2021 11:26

Il calendario del rush finale di Acr e Fc Messina: una delle due vincerà il campionato di Serie D e verrà promossa in C

Era una corsa a tre, fino a poche settimane fa, ma poi è diventata una corsa a due. Le due Messina, e la città peloritana “regna”. La Serie D sta per terminare. Il girone I si è fermato per due settimane, permettendo il recupero delle gare rinviate per Covid. Da domenica, però, rush finale: tre partite, le ultime della stagione regolare, in soli sette giorni, per decretare anche e soprattutto la vincitrice, una delle 9 promosse in Serie C.

Se di certezze in ogni campo, in questo periodo, ce ne sono poche, una è però sicura: sarà Messina a vincere, comunque andrà. L’Acr ha mantenuto i suoi altissimi standard, ma l’Fc non molla, a differenza di quello che fino a poche settimane fa era il “terzo incomodo”, la Gelbison, ormai distante dieci punti dalla prima e sei dalla seconda. Ad oggi, ovviamente, molto probabile la festa dei ragazzi di Novelli, praticamente da inizio stagione a comandare il raggruppamento. Difficile che arrivi questa giornata, non da escludere che possa arrivare in settimana, a meno ovviamente di clamorosi ribaltoni.

I ribaltoni potrebbero dipendere ovviamente dagli scherzi del calendario. Perché dando un’occhiata veloce, come si può vedere in basso, il cammino finale è più ostico per la capolista rispetto alla vice. L’Acr affronta infatti Licata ma soprattutto Marina di Ragusa e Sant’Agata di Militello, entrambe ancora invischiate nella lotta salvezza. Più morbidi gli impegni dell’Fc, tra Castrovillari, Paternò e Roccella, tutte e tre ormai completamente fuori da ogni obiettivo perché salve o retrocesse. Di seguito il calendario delle due squadre (in maiuscolo le partite in trasferta) e sotto la classifica prima della ripresa del campionato, questa domenica alle ore 16.

ACR MESSINA

32ª giornata : LICATA – 13 giugno

33ª giornata : Marina di Ragusa – 16 giugno

34ª giornata: SANT'AGATA DI MILITELLO – 20 giugno

FC MESSINA

32ª giornata : Castrovillari – 13 giugno

33ª giornata : PATERNO' – 16 giugno

34ª giornata: Roccella – 20 giugno

