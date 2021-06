Calendario e risultati di Euro 2021, prende forma il tabellone dei quarti: in serata Italia-Austria!

26 Giugno 2021 16:49

Il calendario delle partite, i risultati dei match già disputati e il tabellone dei quarti di finale di Euro 2021 con le squadre già qualificate: il torneo entra nel vivo!

Non c’è più spazio per gli errori: chi sbaglia è fuori! Archiviati i risultati dei gironi, Euro 2021 entra nel vivo con la fase eliminatoria. Dopo due giorni di pausa per recuperare le energie sprecate e studiare al meglio i propri avversari, da sabato 26 giugno a martedì 29 giugno, si prospetta un poker di giornate di fuoco per gli appassionati di calcio. Si parte con Galles-Danimarca, gara inaugurale degli ottavi di finale alla quale farà seguito l’impegno dell’Italia contro l’Austria per un saturday night tutto azzurro. Due i big match da non perdere: Belgio-Portogallo di domenica sera e Inghilterra-Germania alle 18:00 di martedì.

I risultati degli ottavi di finale di Euro 2021

Sabato 26 giugno

Galles-Danimarca ore 18:00 (Johan Cruijff Arena, Amsterdam)

Italia-Austria ore 21:00 (Wembley, Londra)

Il calendario degli ottavi di finale di Euro 2021

Domenica 27 giugno

Olanda-Repubblica Ceca 0re 18:00 (Ferenc Puskas Arena, Budapest)

Belgio-Portogallo ore 21:00 (La Cartuja, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

Croazia-Spagna ore 18:00 (Stadio Parken, Copenaghen)

Francia-Svizzera 0re 21:00 (Arena Nationala, Bucarest)

Martedì 29 giugno

Inghilterra-Germania ore 18:00 (Wembley, Londra)

Svezia-Ucraina ore 21:00 (Hampden Park, Glasgow)

Il tabellone dei quarti di finale di Euro 2021