Reggina, Taibi in visita al centro sportivo della Fiorentina: “Dalle Mura? Non abbiamo parlato solo di lui”

22 Giugno 2021 14:30

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi in visita al centro sportivo della Fiorentina: si è parlato di Dalle Mura, ma non solo

La Reggina comincia a raccogliere i frutti di quanto seminato sul mercato. Il ds Taibi, sempre in viaggio e in movimento, sta iniziando a concludere le prime operazioni perché, come affermato ieri alla tv ufficiale, nelle sue intenzioni c’è la volontà di consegnare ad Aglietti quasi tutta la rosa al completo entro l’inizio del ritiro.

Per Rivas è stato raggiunto l’accordo di massima, come scritto ieri, e domani mattina arriveranno le firme. Ma oltre all’honduregno altri tre calciatori sono stati bloccati: il dirigente amaranto non ha fatto nomi a “Passione Amaranto”, ma tra questi tre molto probabilmente c’è anche Christian Dalle Mura, arrivato in riva allo Stretto lo scorso gennaio in prestito. Per lui, in caso di fumata bianca, si confermerebbe il trasferimento a titolo temporaneo. Un ulteriore segnale della trattativa è stata proprio la visita di Taibi quest’oggi al centro sportivo della Fiorentina, che detiene il cartellino del giovane difensore. All’uscita dallo stesso, intercettato dai giornalisti di Fiorentina.it, il ds amaranto non si è sbilancato: “Non abbiamo parlato solo di Dalle Mura – ha detto – ma di tanti giocatori. Qui ne hanno tanti importanti, ma è stata in generale più una visita di cortesia. Come giudico i sei mesi di Dalle Mura a Reggio? Ha fatto molto bene con noi per l’età che ha, ma abbiamo parlato di lui solo venti secondi, anche perché ha molte richieste”.