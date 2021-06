Reggina, Taibi conferma Rivas e annuncia: “Oggi abbiamo chiuso per tre calciatori. E su Folorunsho e Faty…”

21 Giugno 2021 22:36

Gli ultimi aggiornamenti sul mercato della Reggina da parte del direttore sportivo amaranto Massimo Taibi

“E’ stata una giornata intensa, sono stato a Milano e ho portato avanti un po’ di situazioni. Dobbiamo stare attenti al budget, è chiaro che tutte le squadre quest’anno debbano ottimizzare, ma stiamo lavorando. Ci sono già 4-5 calciatori bloccati e stiamo lavorando per qualche uscita”. Esordisce così, ai microfoni di Reggina Tv, il ds amaranto Massimo Taibi, che ha fatto una lunga panoramica di mercato con tutte le ultime novità.

“Per Rivas ci sto lavorando da 4 mesi – dice Taibi in riferimento alla notizia di poco fa – Aveva un riscatto inavvicinabile per tutti. Abbiamo intensificato i rapporti con l’Inter. Non abbiamo chiuso definitivamente ma dobbiamo solo aspettare qualche giorno. Si è fatta leva sul rapporto con la società nerazzurra e sul fatto che il ragazzo sia stato già con noi. In questi giorni mi dovrò incontrare di nuovo. Percentuali di chiusura? Direi altissime, sono fiducioso, ma non voglio dire definitivamente solo perché non c’è ancora la firma. La formula su cui stiamo lavorando è a titolo definitivo“.

Da Rivas a Folorunsho: “Ho parlato col suo procuratore un mesetto fa. Mi ha detto che è tutto fermo perché il Napoli doveva ancora decidere. Loro credono, ed è giustificato, che possa andare in Serie A. Avevano detto che se non ci fosse stata la A avremmo potuto riparlarne, ma io sto andando anche su altri profili e non mi illudo”.

Dopo Rivas, però, la vera notizia è importante è l’annuncio di tre calciatori: non fa nomi, il ds, ma l’identikit dovrebbe essere chiaro. “Oggi abbiamo chiuso per tre calciatori (Turati, Ricci e Dalle Mura? ndr), in settimana lavorerò per altri incontri e per qualche uscita. Voglio che la squadra sia quasi tutta fatta per la partenza al ritiro. Se ho cercato il portiere Falcone? Ho parlato col suo procuratore un mese fa, ma è chiaro che la Sampdoria non ha ancora l’allenatore ed è tutto in stand-by. Lui è un buon portiere come ce ne son tantissimi, io credo di andare su altri profili. Ho già 2 portieri. Russo o Turati? Uno dei due potrebbe arrivare”.

In ultimo, il punto sulle uscite: “Paolucci è un ottimo giocatore, ha delle richieste e siccome ha mercato cercheremo di dare via almeno chi ha delle richieste. Lui ne ha tante in Italia e una anche dall’estero. Marchi la prossima settimana dovrebbe accasarsi al Piacenza, siamo a buon punto anche per Farroni e per gli altri. Avrò problemi perché chi rientra vorrebbe giocarsi una carta ma noi abbiamo già fatto delle scelte. Ho già parlato coi procuratori, alla fine come tutti gli anni son convinto che sistemeremo tutti. Parlo spesso con Aglietti, su Faty vediamo. Nell’ottica nostra dovremo ottimizzare i costi e si fa un ragionamento diverso tra l’anno scorso e quest’anno”.