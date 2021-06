Reggina, colpo Laribi! Taibi annuncia: “Siamo allo scambio di documenti, è fatta. E su Ciciretti…”

28 Giugno 2021 22:05

Le parole del direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi sul calciomercato. Importante annuncio: “Per Laribi siamo allo scambio di documenti”

“Per Laribi siamo allo scambio dei documenti, è fatta”. E’ questa la grande notizia annunciata da Massimo Taibi. Il direttore sportivo della Reggina ha praticamente dato per concluso l’affare con l’ex Reggiana ai microfoni della tv ufficiale. Si tratta di un ottimo colpo, il terzo dopo Rivas e Gavioli. In tutti questi casi, a mancare è l’ufficialità, solo quella. Motivo? Lo spiega sempre lui: “Mi sto muovendo, ci sono 6-7 profili già bloccati, ma adesso rallento un attimino per via delle uscite. E’ il solito discorso: devo convincere gente ad andar via. E’ uscito Marchi, probabilmente uscirà Paolucci, sperando che chi rifiuta possa capire che non c’è spazio. Due sicuramente stanno rifiutando, perché non hanno rispetto e quando li abbiamo presi erano svincolati”.

Sulla difesa: “Vigorito e Micai sono due portieri che vogliono venire a Reggio, hanno espresso entusiasmo. Non ho fretta, devo capire le condizioni economiche, li ritengo sullo stesso piano. Sto trattando coi procuratori. Dalle Mura? Io ho parlato e ho detto che ero disponibile, tutto può succedere. Se dovesse saltare lui vado su altro, è bravo ma non è Beckenbauer”.

In ultimo, il ds chiarisce su Ciciretti, nome uscito fuori nelle ultime ore: “Portare Ciciretti a Reggio che io non ho mai trattato –spiega – è come mettere Taibi da Palermo a Catania o Maldini da Milan a Inter. A Reggio non verrà mai, il mister non me l’ha mai chiesto. Sto comunque cercando giocatori che possano fare il 4-4-2, il 4-3-3, il 4-2-3-1. Laribi ha queste caratteristiche, ha fatto il 4-4-2 a Reggio Emilia, così come Ricci, che però ora è un po’ lontano“.