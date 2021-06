Reggina-Rivas, è fatta! Raggiunto l’accordo, mercoledì le firme: la possibile durata del contratto

21 Giugno 2021 19:38

La Reggina riesce a raggiungere l’accordo di massima con l’Inter per Rigoberto Rivas: mercoledì le firme, poi sarà amaranto a titolo definitivo

Sarebbe avvenuto in questa settimana, così come anticipato qualche giorno fa, l’incontro tra l’Inter e la Reggina per discutere del (ri)passaggio di Rivas in amaranto dopo il mancato riscatto. L’incontro, tenutosi oggi tra Taibi, i dirigenti nerazzurri e l’entourage del calciatore, ha dato esito positivo. Accordo raggiunto, ma bisognerà aspettare mercoledì mattina per la firma definitiva sul contratto. Da limare anche la durata dello stesso: molto probabilmente 3 o 4 anni, che significano vera e propria “blindatura” della società dello Stretto verso quello che diventa a tutti gli effetti un patrimonio. La Reggina si assicura così il primo colpaccio: calciatore Under, in rampa di lancio e futuribile in ottica plusvalenza.