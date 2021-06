Calciomercato Reggina, niente rinnovo con Nicolas: il portiere brasiliano saluta gli amaranto

1 Giugno 2021 19:58

Calciomercato Reggina, gli amaranto hanno deciso di non aspettare più Nicolas: non ci sarà rinnovo col portiere brasiliano, che saluta così dopo 6 mesi

La Reggina lo aspetta da tempo, ma ora non lo farà più. Così come con Baroni, anche con Nicolas le strade dalla Reggina si separano dopo una lunga attesa. Il portiere brasiliano non rinnoverà il proprio contratto, in scadenza il 30 giugno, con il club amaranto. Nonostante le belle parole – manifestate fino a qualche settimana fa – verso Reggio Calabria e anche la volontà di rimanere, l’estremo difensore ex Udinese non difenderà ancora i pali della squadra dello Stretto. La proprietà non ha più intenzione di aspettare il giocatore, dopo oltre 20 giorni dalla proposta, come annunciato ieri da Taibi. Adesso si dovrà andare alla ricerca di un nuovo guardiano della porta.