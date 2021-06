Calciomercato Reggina, l’agente di Nicolas sul futuro del portiere: “Vogliono trattenerlo”

1 Giugno 2021 12:10

L’agente di Nicolas, Joao Santos, parla del futuro del portiere brasiliano: sarà alla Reggina oppure no?

Nicolas o “Baroni 2”? La vicenda riguardante il futuro del portiere brasiliano rischia di ricalcare (anzi lo sta già facendo) quella che ha visto protagonista l’ormai ex allenatore della Reggina e nuovo tecnico del Lecce. Così come il club amaranto avrebbe voluto trattenere quest’ultimo, allo stesso modo ha intenzione di proseguire il rapporto con l’ex guardiano dei pali dell’Udinese, tra i valori aggiunti della rosa amaranto da gennaio in poi. Ma “i matrimoni si fanno in due”, anche qui, e alla proposta della Reggina dovrebbe seguire quella del giocatore. “Abbiamo fatto una proposta a Nicolas col suo procuratore 20 giorni fa – ha detto ieri sera il ds Taibi a ‘Passione Amaranto’, sui canali ufficiali del club – Ha ricevuto più offerte, sta valutando. Io aspetto una risposta tra domani (oggi, ndr) e dopodomani (domani, ndr). Se rimarrà saremo felici di continuare con lui, altrimenti farò ‘alla Maldini’, lo saluteremo e andremo altrove”. Parole chiare, a cui sono seguite quelle dell’agente del giocatore, Joao Santos: “La Reggina vuole confermarlo e stiamo trattando. Però ha molto mercato in Serie B. Vedremo…”, ha detto il procuratore a TMW.

Non è possibile entrare nella mente delle persone, in questi casi, ma le parole potrebbero significare tanto. Le offerte a Nicolas non mancano, come confessato da entrambe le parti, e la mancata risposta dopo 20 giorni è significativa. Nicolas sta riflettendo, ma non lo dovrà fare ancora per molto. Entro domani Taibi vuole una risposta, così come l’ha (giustamente) pretesa da Baroni dopo tanta attesa.