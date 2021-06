Calciomercato Inter, stretta finale del PSG per Hakimi: 70 milioni ai nerazzurri, contratto monstre al calciatore

23 Giugno 2021 17:06

Stretta finale del PSG per Achraf Hakimi: il club francese pronto a versare 70 milioni nelle casse dell’Inter. Al giocatore andranno 7-8 milioni

La tanto attesa e dolorosa cessione dell’Inter sembra sul punto di concretizzarsi. I nerazzurri non hanno fatto mistero dei problemi economici della società che, aggravati dalla situazione relativa alla pandemia, hanno costretto il club a prendere una decisione importante: 100 milioni di attivo entro due anni. Antonio Conte si è chiamato fuori davanti a tale prospettiva, Simone Inzaghi ha preso il suo posto. Fra i tanti big in rosa, i campioni d’Italia hanno deciso di sacrificare Achraf Hakimi, talentuoso esterno marocchino sul quale il PSG ha messo gli occhi da tempo. L’iniziale richiesta di 80 milioni dei nerazzurri è stata leggermente limata: secondo Sky Sport, le due società sono pronte ad accordarsi per 70 milioni cash, restano da definire gli ultimi dettagli legati ai bonus in favore dei nerazzurri. Al calciatore andranno 7-8 milioni di euro a stagione.