Calabria: parte la sottoscrizione per la raccolta dei fondi per ultimare i lavori del Cimitero internazionale dei Migranti

24 Giugno 2021 12:10

Calabria: il Cimitero internazionale dei Migranti sarà realizzato a Tarsia

Parte la sottoscrizione popolare, in Italia e nel mondo, per la raccolta dei fondi necessari ad ultimare i lavori del Cimitero internazionale dei Migranti, in fase di realizzazione a Tarsia, in Calabria. L’idea e’ stata lanciata dal leader di Diritti Civili, Franco Corbelli, promotore dell’opera umanitaria, e subito accolta e sostenuta dal Sindaco di Tarsia, Roberto Ameruso, che ha gia’ provveduto, spiega Corbelli, con gli uffici comunali, ad aprire il conto corrente presso la filiale della banca locale. Le coordinate bancarie saranno, a breve, rese note dal comune di Tarsia, nel corso di un incontro con la stampa, alla presenza del primo cittadino e dello stesso Corbelli. Il leader di Diritti Civili informa che sara’ lui ad aprire il conto con un suo contributo personale.

“Per superare – spiega – l’impasse, la solita burocrazia, la stessa politica e riprendere e ultimare i lavori della grande opera umanitaria ho, un mese fa, chiesto al sindaco di Tarsia di promuovere una sottoscrizione popolare per la raccolta fondi. Dobbiamo assolutamente riprendere i lavori e ultimare il Cimitero internazionale dei Migranti, la piu’ grande opera umanitaria legata alla tragedia dell’immigrazione. Una opera monumentale conosciuta e apprezzata dal Vaticano e in tutto il mondo. Una cosa e’ certa: il cimitero dei Migranti non sara’ assolutamente un’opera incompiuta! Ho dedicato gli ultimi 8 anni a questa grande opera e la portero’ presto, insieme al sindaco e al Comune di Tarsia, a compimento. Saro’ naturalmente io ad aprire il conto per la raccolta fondi con un mio contributo personale“. Corbelli ricorda che i lavori del cimitero dei Migranti sono iniziati il 23 dicembre 2018. “E’ stato aperto il cantiere – sottolinea – grazie al primo finanziamento della Regione, concesso dall’allora Presidente Mario Oliverio, di circa 250mila euro. Purtroppo la burocrazia e la pandemia hanno poi bloccato l’opera. Il secondo finanziamento, gia’ previsto, della Regione di oltre 500mila euro non arriva e per questo ho chiesto, un mese fa, al sindaco Ameruso di procedere noi da soli con una raccolta fondi per ultimare la grande opera, per la cui realizzazione lotto ininterrottamente da oltre 7 anni, dalla tragedia di Lampedusa del 3 ottobre 2013. Il cimitero dei Migranti – dice Corbelli – prima e unica opera del genere in Europa e nel mondo, dara’ dignita’ alla morte, alle vittime dei tragici naufragi (che purtroppo continuano, anche se non se ne parla piu’) e cancellera’ cosi’, definitivamente, la disumanita’ di quei corpi (uomini, donne e bambini), quasi tutti senza volto e senza nome, seppelliti, con un semplice numerino in tanti piccoli sperduti cimiteri che di fatto ne cancellano cosi’ per sempre ogni ricordo e ogni riferimento per i loro familiari che non sapranno mai dove andare un giorno a cercarli per portare un fiore e dire una preghiera”. Il cimitero, che sara’ intitolato al bambino siriano Aylan Kurdi, sorgera’ su un’area complessiva di quasi 30mila metri quadri, su una collinetta della pace, immersa tra ulivi secolari(che resteranno intatti), in un posto suggestivo e di grande valore simbolico, di fronte al Lago e al vecchio cimitero comunale, in parte ebraico, di Tarsia e a poca distanza dal piu’ grande Campo di Concentramento fascista d’Italia, quello di Ferramonti di Tarsia, luogo, durante la seconda guerra mondiale, di prigionia ma anche – secondo Corbelli – di umanita’ e di rispetto della dignita’ umana, dove nessuno degli oltre tremila internati subi’ mai alcuna violenza. Per questo motivo e’ stato scelto questo luogo fortemente simbolico“.