Calabria, Nesci: “i 14 nuovi distaccamenti dei vigili del fuoco sono una risposta concreta alla crescente richiesta di sicurezza sui territori”

28 Giugno 2021 14:06

Nesci: “oggi ho avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione del Distaccamento dei vigili del Fuoco di Ricadi in Calabria”

“Oggi ho avuto l’onore di partecipare all’inaugurazione del Distaccamento dei vigili del Fuoco di Ricadi in Calabria” rende noto la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci. Continua la Sottosegretaria: “L’istituzione del Distaccamento nel comune vibonese si inquadra nel più ampio processo di attivazione di 14 nuovi distaccamenti su tutto il territorio nazionale. Un potenziamento che è stato fortemente perseguito dal Sottosegretario agli Interni On. Carlo Sibilia che ringrazio per il grande lavoro svolto. L’impegno dei Vigili del Fuoco e di tutte le Forze dell’Ordine nei mesi dell’emergenza pandemica è stato encomiabile” – prosegue la Sottosegretaria -“ed è tuttora fondamentale per la tutela dei cittadini in questa fase di ripartenza e riaperture. Ad ognuno di loro va il nostro apprezzamento più sentito e la nostra gratitudine”. Conclude la Sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale On. Dalila Nesci: “Il nuovo Distaccamento di Ricadi, nello specifico, sarà fondamentale per fronteggiare la fase clou della stagione estiva e l’incremento dell’affluenza turistica. Il ruolo dei Vigili del Fuoco sul territorio sarà indispensabile non solo per il contrasto e la prevenzione degli incendi di cui il nostro Paese è troppo spesso vittima, ma anche per la ricerca, il soccorso e la difesa dei cittadini. Di questo il nostro Governo è ben consapevole e non mancheremo di proseguire a sostenerli con costanza a livello operativo ed in tutte le esigenze concrete che la loro preziosa attività richiede”.