Calabria, nel weekend torna “Cittanova Floreale”: la mostra-mercato di florovivaismo che mobilita tutti gli amanti del verde

22 Giugno 2021 15:38

Calabria, da venerdì 25 a domenica 27 giugno torna l’attesissimo appuntamento con la XIII edizione di “Cittanova Floreale”

A&V MOTORI SRL, concessionaria Skoda e main Sponsor della XIII edizione di Cittanova Floreale, invita quindi tutta la cittadinanza calabrese al WEEK END GREEN 25 – 26 – 27 Giugno DAL FLOROVIVIAISMO SPECIALIZZATO ALLA MOBILITA’ SOSTENIBILE Un’ottima occasione per entrare nel magnifico mondo della guida elettrica con esposizioni vetture, prenotazione test drive e simpatici gadget, approfittano della promozione fiera e degli ecoincentivi statali fino a 10.000 euro.

Gli appassionati calabresi e non solo si mobilitano in vista della XIII edizione di “Cittanova Floreale”, l’attesissima mostra-mercato di florovivaismo che da 13 anni si tiene nello splendido scenario della suggestiva Villa Comunale “Carlo Ruggiero” del centro della piana di Gioia Tauro. La nuova edizione inizierà alle ore 18:00 di venerdì 25 con il consueto taglio del nastro inaugurale, e si concluderà domenica 27 giugno, e si svolgerà con le dovute accortezze per il rispetto delle ultime disposizioni Ministeriali in materia di sicurezza anti-covid. Come lo scorso anno, infatti, sarà predisposto un “piano” ad hoc per consentire a tutti, residenti, espositori e visitatori, di poter partecipare, in piena sicurezza, a questo appuntamento che è da tempo tra i più attesi e amati dell’intera Regione.

Anche quest’anno “Cittanova Floreale” si tiene dopo un lungo periodo di restrizioni e limitazioni, e certamente – come già accaduto nel 2020 – potrà rappresentare un punto di “ripartenza” per una serie di iniziative culturali in grado di restituire a tutti i calabresi entusiasmo e occasione di socialità, oltre che di lavoro.

Circa 40 espositori provenienti da ogni parte d’italia esporranno al pubblico magnifiche collezioni di tillansie, piante succulente, rose antiche e moderne, hoie, graminacee ornamentali, erbacee perenni, carnivore, aromatiche, fruttifere, ibiscus, agrumi, bonsai, ortensie, piante mediterranee e tropicali, erbacee perenni e tanto altro ancora.

Partner dell’evento per questa XIII edizione saranno il centro culturale “La villa”, la SRC della Calabria e il “Vespa Club” di Cittanova.

Il Comune di Cittanova, il Parco Nazionale d’Aspromonte e il Ministero dell’ambiente patrocineranno la manifestazione, che anche quest’anno godrà dell’importante sostegno di sponsorizzazioni private che ogni anno rinnovano il loro appoggio.

Quest’anno lo sponsor ufficiale di Cittanova Floreale è A&V Motori Srl, https://www.aevmotori.it/, storica concessionaria automobilistica di Rizziconi da sempre molto attenta e sensibile alla sostenibilità ecologica e al rispetto dell’ambiente. Proprio in occasione della mostra-mercato di florovivaismo, A&V sarà presente all’evento con i veicoli ad emissioni zero che saranno esposti per tutti i visitatori e potranno essere anche testati sul posto.