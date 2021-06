Calabria, la sottosegretaria Dalila Nesci incontra Sport e Salute e CIP

28 Giugno 2021 09:34

Si è svolto a Vibo Valentia presso la sede di Sport e Salute S.p.a. l’incontro con Danila Nesci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio – Sud e alla coesione territoriale. A riceverla, il 22 u.s., Antonello Scagliola Presidente Regionale CIP Calabria e Walter Malacrino Segretario Regionale Sport e Salute S.p.a.. Durante il proficuo colloquio sono stati trattati diversi argomenti primo dei quali la potenzialità della Calabria nella rinascita sportiva e culturale, per passare poi, ai rapporti istituzionali con la Regione – partecipazione commissione permanente allo sport e contributi alle ASD – le Province, i Comuni e la Scuola. Malacrino e Scagliola accompagnato da Elisabetta Carioti, Delegato CIP Vibo Valentia, hanno attenzionato il Sottosegretario circa le esigenze degli Organismi Sportivi decalocandoli dalla attività sportiva all’impiantistica ed alla necessità di avere una sede stabile. Walter Malacrino ha presentato le iniziative intraprese da Sport e Salute: Sport nei Parchi, Sporti di Tutti Inclusione e Quartieri. Antonello Scagliola ha illustrato i progetti Avviamento post- Covid – e le iniziative che verranno intraprese per far ripartire lo Sport di base, inoltre, ha evidenziato l’importanza dello sport come volano di inclusione e rilancio territoriale e come veicolo indispensabile di promozione turistica. Presenti, inoltre, Eugenio Cairo, per Sport e Salute e Michele Scappatura in qualità di Tecnico/ Atleta. Il Sottosegretario ha prestato massima attenzione alle istanze assicurando la propria collaborazione e disponibilità alla definitiva soluzione di alcune problematiche garantendo la sua attenzione per tutte le iniziative che si andranno a proporre.