Calabria: in consegna 7.000 dosi di vaccino Moderna

14 Giugno 2021 10:45

Calabria: è in corso dalle prime ore di questa mattina, lunedì 14 giugno, una nuova distribuzione di vaccini Moderna su tutto il territorio regionale

E’ in corso dalle prime ore di questa mattina, lunedì 14 giugno, una nuova distribuzione di vaccini Moderna su tutto il territorio regionale. I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, hanno preso in consegna le 7.000 dosi arrivate a Cosenza e stanno procedendo alla consegna, raggiungendo le seguenti destinazioni finali: Lamezia Terme, Vibo Valentia, Melito Porto Salvo e Crotone. La fornitura alle strutture ospedaliere avverrà anche in questo caso in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e l’Esercito Italiano.