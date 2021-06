Calabria, Gratteri denuncia: “perito di Rinascita Scott al bar con un imputato”

28 Giugno 2021 23:20

E’ chiara e netta la denuncia di Nicola Gratteri su un perito del processo Rinascita Scott: “lo scorso primo giugno – ha riferito il procuratore capo di Catanzaro- il pm ha notato che il perito Nardone era seduto al tavolino del bar con il detenuto agli arresti domiciliari Mario Artusa. All’arrivo della dottoressa Frustaci il perito si è sollevato di scatto ed è scappato, si è allontanato velocemente, mentre l’Artusa si è diretto verso il bar. Il perito, fermato dal pm, non ha fornito alcuna giustificazione per questa conversazione con il detenuto. Il perito del tribunale era seduto al bar mentre conversava con il detenuto, cioè con quello a cui doveva fare la trascrizione”. Altri due periti, invece, ha sostenuto Gratteri facendo riferimento anche ad alcuni post pubblicati su facebook e acquisiti dalla Dda di Catanzaro, avevano un doppio incarico: da una parte lavoravano per il Tribunale di Vibo e dichiaravano di avere poco tempo per le trascrizioni, dall’altra accettavano gli incarichi di alcuni avvocati che difendono imputati nello stesso processo: ”Dopo aver chiesto ben 24 mesi di proroga hanno assunto altri incarichi, in altri procedimenti, dai difensori degli stessi imputati cautelati in Rinascita”, ha detto il procuratore, che ha chiesto al Tribunale di Vibo “un’integrazione del collegio peritale, nominando 15-20 periti”, ma anche “di fissare un termine finale per l’esecuzione dell’incarico e al contempo di istituire un termine mensile per i depositi parziali delle trascrizioni e di convocare il collegio peritale per chiedere una serie di chiarimenti”.