7 Giugno 2021 12:36

Calabria: domani iniziativa dal titolo “Donne, non solo l’8 Marzo” sul canale youtube di Dire Giovani

Domani, 8 Giugno, alle ore 11:00 in diretta sul canale youtube di Dire Giovani iniziativa dal titolo “Donne, non solo l’8 Marzo”. Durante l’evento ci sarà la premiazione del contest Giornalisti in erba “Dire Donna”.