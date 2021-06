Calabria: dal 23 al 25 giugno il Festival dell’Energia e dell’acqua [PROGRAMMA]

23 Giugno 2021 18:00

Il festival dell’Energia e dell’acqua si terrà dal 23 fino al 25 giugno

Hanno aperto i lavori oggi 23 Giugno alle 10 le autorità in presenza presso Museo del Presente Sala Tokio. Da oggi pomeriggio e fino al 25 sarà possibile seguire telematicamente con rilascio dei crediti formativi ai professionisti e anche fissare appuntamenti con INGREEN registrandosi cliccando QUI . Hanno partecipato al Taglio del nastro alle ore 10 al Museo del Present Fortunato Amarelli Presidente Confindustria Cosenza, Ing Nicola De nardi Direttore Festival Daniela Provenzano Ordine Ingegneri CS, Gerry Cuffaro Ordine Ingegneri Catanzaro, Milly Tucci azionista Ingreen. Presenti le Autorità regionali, provinciali, comunali, aziende, sindacati e docenti.

Nei prossimi giorni inizia il Countdown per ExpoDubai. Mancano solo 100 giorni alla manifestazione internazionale più importante dell’anno.

La dottoressa Tucci parlerà dei bandi e delle opportunità per entrare negli Emirati Arabi Anche per le società il prossimo 25 Giugno alle 10 nel Corso del Festival Dell’Energia e dell’Acqua. Il programma completo cliccando QUI

La dottoressa Filomena Tucci reduce da un periodo a Dubai dove ha avuto modo di incontrare le più alte autorità della classe dirigente Emiratina grazie ai prestigiosi partner di Ingreen e di visitare le ZES e i distretti produttivi, le fondazioni di ricerca e le principali Fiere B2B B2C.

Aprirà i lavori internazionali del Festival Dell’Energia e Dell’Acqua diretto dall’Ingegnere Nicola De Nardi

Che vede tra gli altri partner prestigiosi come Unical Ordine degli Ingegneri di Cosenza, il Patto dei Sindaci, La Regione e Associazione Energia Calabria, Fondazione Mediterranea per Ingegneria, IBIMI,

A tal proposito la Tucci ha dichiarato “Ringrazio Anzitutto il Direttore del Festival ing. Nicola De Nardi per aver coinvolto Ingreen, da sempre in prima fila per la sostenibilità ambientale la riduzione inquinamento dell’aria acustico e elettromagnetico.

Doveroso ringraziare i miei soci ingegneri, architetti, avvocati di Ingreen per aver sempre sostenuto le scelte più innovative. Da quando nel 2015 parlavamo all’Italia di smart city e ci guardavamo come marziani… sorrido pensando ai giornalisti che ci guardavano con sospetto quando parlavamo di digitalizzazione e lavoro da remoto per ridurre inquinamento e invece oggi è tutto attuale (accelerato a causa del Covid) Ed è fonte di nuova occupazione!

Penso ad esempio proprio grazie a programmi come Il collegato casa scuola lavoro di Smart mobility Del Ministero dell’Ambiente Grazie al quale interi comuni italiani promuovono buone pratiche di bike to school, car sharing, bike sharing proprio per la riduzione inquinamento ambientale.

Un ringraziamento speciale Al nostro CEO Ing. Fabio Maria Fonte Autorevole esperto di valutazione ambientale e educazione che ha fortemente creduto alla apertura della nostra nuova linea di servizi di comunicazione e internazionalizzazione e sostenuto la missione a Dubai che Nelle prossime settimane vedrà Ingreen impegnata a introdurre le imprese Green, di tecnologia, di economia circolare, ma anche le nostre eccellenze food e fashion e digital.

Come calabrese Curo rapporti internazionali nel mondo da tempo ma non dimenticherò mai la mia terra che amo profondamente e i miei conterranei! Per questo amore infinito per il nostro mare, la nostra terra, le nostre imprese questo Festival è per me fonte di felice e formulo i miei saluti e auguri alle centinaia di professionisti autorità e imprese che si sono registrate E agi autorevoli relatori e autorità nazionali e internazionali che interverranno!”.