Calabria, Bufano nuovo capo di gabinetto della Giunta regionale: gli auguri dell’avvocato Granata

2 Giugno 2021 10:09

Regione, Granata: “auguri per un ottimo lavoro a Franceschina Bufano, nuovo capo di gabinetto della Giunta regionale della Calabria”

“E’ con sincero spirito di felicitazione che accolgo la notizia della nomina dell’Avv. Franceschina Bufano a capo di gabinetto della Giunta regionale della Calabria. Nino Spirlì sceglie una figura di sicura capacità, che abbiamo già avuto modo di apprezzare. In una fase storica come quella attuale, in cui è richiesta anche una adeguata preparazione giuridica nel dirigere la macchina amministrativa, le esperienze dell’Avv. Franceschina Bufano, forniscono un’assicurazione piena sul rispetto della legalità e della trasparenza nell’Amministrazione, valori-cardine dell’attività amministrativa del Presidente Spirlì. Lo dichiara il Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata”. E’ il messaggio del Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata.