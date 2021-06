Calabria: all’Ing. Salvatore Siviglia conferito l’incarico annuale di Dirigente presso il Dipartimento Presidenza U.O.A. – Politiche della Montagna e Forestazione

30 Giugno 2021 12:46

Con decreto del Presidente della Regione Calabria datato 29 giugno 2021 è stato conferito, per un anno, l’incarico di Dirigente dell’UOA “Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo” al dirigente regionale ing. Salvatore Siviglia, in possesso di una esperienza professionale idonea all’incarico. L’ing. Salvatore Siviglia, laureato in Ingegneria Civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale (Indirizzo Geotecnica) ed iscritto all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza, è nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 17 maggio 1964 ed è dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria.