Calabria: a Lamezia Terme l’assemblea regionale Italexit con Paragone

5 Giugno 2021 11:58

All’evento parteciperà, in videoconferenza, il leader Gianluigi Paragone

Domenica 6 giugno alle ore 10 si terra a Lamezia Terme la riunione di tutti i coordinatori provinciali e territoriali, iscritti e simpatizzanti di Italexit, il movimento fondato dal senatore Gianluigi Paragone. Obiettivo dell’assemblea, a seguito del coordinamento nazionale tenutosi a Roma il 30 maggio, alla presenza di tutti i coordinatori regionali, è quello di presentare un documento programmatico e organizzativo per il territorio. L’evento, a cui parteciperà, in videoconferenza, il leader Gianluigi Paragone, vede protagonista una nuova classe politica, con al primo punto del proprio manifesto politico, l’uscita dalla gabbia dell’Euro, dall’Europa dell’alta finanza, per riappropriarsi della sovranità monetaria e nazionale, miseramente svenduta da destra e sinistra.

Il coordinatore regionale Massimo Cristiano annuncia un radicamento molto forte nelle varie provincie calabresi, sono attivi circoli di Italexit a Lamezia Terme, Catanzaro, Cosenza, Rogliano, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Rende, Taurianova, Palmi, San Eufemia d’Aspromonte. Un progetto che sta prendendo forma anche con l’adesione di tutto il malcontento popolare verso la classe politica tradizionale, completamente distante dai problemi reali del paese.