12 Giugno 2021 12:04

La scorsa notte in Calabria, esattamente al porto di Crotone, sono sbarcati 73 migranti, tra cui 25 minorenni

Notte di sbarchi, quella scorsa, in Calabria. 73 migranti sono infatti sbarcati sulla costa jonica della Regione, esattamente nel porto di Crotone. Tra questi 73, 25 sono minorenni. Tutti scortati dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, in 66 sono stati sottoposti a screening e trasferiti all’hub regionale Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, mentre due ucraini e alcuni egiziani sono stati fermati perché sospettati di essere gli scafisti. Per loro, scattati gli accertamenti del caso.