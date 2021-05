Buon 1° Giugno 2021 al tempo del Coronavirus, oggi inizia l’estate meteorologica: le IMMAGINI, VIDEO, FRASI da condividere oggi su Facebook e WhatsApp

1 Giugno 2021 00:00

Le immagini, frasi, video per dare il buongiorno e augurare un buon 1° giorno di Giugno 2021 al tempo del Coronavirus alle persone care su Facebook e WhatsApp

Finisce Maggio ed inizia il nuovo mese, Giugno, denominato anche mese del Sole, è il sesto mese dell’anno secondo il calendario gregoriano, ed è il primo mese dell’estate nell’emisfero boreale ed il primo dell’inverno nell’emisfero australe, conta 30 giorni. Il nome deriva dalla dea Giunone, moglie di Giove.

Di seguito una selezione di video e frasi (in basso), immagini, (nella gallery in alto) da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare ad amici, familiari o colleghi il “Buon inizio di Giugno” al tempo del Coronavirus.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Era verde il silenzio, bagnata era la luce, tremava il mese di giugno come farfalla. (Pablo Neruda)

Il glicine mi ha svegliato stamattina e c’era tutto giugno nel giardino. (Ann Mc Gough)

Mi chiedo che cosa sarebbe vivere in un mondo in cui è sempre giugno. (LM Montgomery)

Se una notte di giugno potesse parlare, probabilmente si vanterebbe di aver inventato il romanticismo. (Bern Williams)

Il mese di giugno si distese all’improvviso nel tempo, come un campo di papaveri. (Pablo Neruda)

Hanno fame di luce le sere di giugno.

Persino le parole vanno a cercare la parte più chiara e luminosa di ciò che vogliono dire. (Fabrizio Caramagna)

L’ istinto del sole, la tenacia del grano, il vento che sposta le nubi e le mette in un angolo. Due innamorati che si baciano.

Giugno è l’estate che prende forza. (Fabrizio Caramagna)

Il mio amore è una rossa, rosa rossa,

in giugno appena sbocciata:

il mio amore è una dolce melodia

abilmente suonata.

(Robert Burns)

L’aria è si dolce che a palpebre chiuse

annusi il vento che risuona – la città è vicina –

e porta aromi di birra e di vino…

(Arthur Rimbaud)

e la falce è nel pugno;

e il buon sole di giugno

rallegra la fatica.

(Marino Moretti)

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: