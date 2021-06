Buffon di nuovo al Granillo dopo 12 anni? Il portiere è vicino al Parma, tra i prossimi avversari della Reggina

14 Giugno 2021 15:24

L’esperto portiere Gigi Buffon vicino al ritorno al Parma: ritroverebbe il Granillo a distanza di 12 anni

“Mi sento bene fisicamente, voglio essere protagonista. La prossima stagione mi sento di giocare quindi sto analizzando anche alcuni ritorni alle mie origini e non nascondo il fatto che sto valutando anche la proposta del Parma. Il mio agente che sta tornando dall’estero mi relazionerà sulle proposte ma nel giro di tre, massimo quattro giorni, comunicherò dove giocherò la prossima stagione”. Sono le parole di Gigi Buffon, che ha lasciato la Juventus ma non il calcio giocato. La proposta del Parma, come da lui stesso confessato, è tra quelle attenzionate, ma secondo tutti i media nazionali più importanti – sportivi e non – il portiere campione del mondo nel 2006 ha praticamente accettato l’offerta dei ducali, squadra da dove ha iniziato neanche maggiorenne la sua lunghissima carriera.

In caso di ufficialità, dunque, Buffon esordirebbe difatti in Serie B, categoria in cui la squadra emiliana è retrocessa. Tra gli avversari, anche la Reggina, che più volte nel corso della storia ha affrontato il forte estremo difensore. L’ultima volta è stata proprio in occasione dell’ultima stagione amaranto finora in Serie A: 26 aprile 2009, Reggina-Juventus 2-2, quella del primo gol di Antonino Barillà (foto in evidenza dell’articolo) con la maglia amaranto e della sassata micidiale di Emil Halfredsson. Adesso, a distanza di circa 12 anni, il Granillo potrebbe nuovamente ospitare uno dei portieri più forti di tutti i tempi.