Brogli elettorali Reggio Calabria, Recupero (Lega): “vergognosa decisione del Tar, non si può far finta di nulla dopo un’intensa attività giudiziaria” [VIDEO]

11 Giugno 2021 15:41

“Non condivido la decisione del Tar”: usa parole forti il leghista Franco Recupero sull’esito del ricorso per chiedere l’annullamento delle ultime Elezioni Comunali

“Per me è vergognosa una decisione in tal senso. Solitamente le sentenze si rispettano, sono rispettoso delle istituzioni, ma io stavolta non condivido l’esito. Non si può far finta di nulla dopo un’intensa attività giudiziaria in cui sono stati riscontrati brogli elettorali. Serve rispetto dei cittadini di Reggio Calabria. Mi assumo le responsabilità di quello che dico”. Lo afferma in un’intervista ai microfoni di StrettoWeb il Segretario provinciale della Lega, Franco Recupero. Il riferimento va alla sentenza del Tar che ha bocciato il ricorso presentato da Nuova Italia Unita che chiedeva l’annullamento delle ultime Elezioni Comunali. Di seguito il link con il video completo dell’intervento.