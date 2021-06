La prima notte in ospedale di Christian Eriksen, il bollettino medico: condizioni stabili, ma dovrà effettuare ulteriori esami

13 Giugno 2021 11:20

Christian Eriksen ha passato la prima notte in ospedale a Copenaghen: le condizioni del centrocampista sono stabili, ma dovrà essere sottoposto a ulteriori esami

Nel pomeriggio di ieri tutto il mondo del calcio si è stretto in preghiera intorno a Christian Eriksen. Il centrocampista della Danimarca si è accasciato al suolo nel primo tempo di Danimarca-Finlandia a causa di un malore. Il pronto intervento dei compagni e dei medici gli hanno salvato la vita. Il trequartista dell’Inter ha passato la prima notte presso l’ospedale Rigshospitalet di Copenaghen, un’eccellenza della nazione. Una notte fortunatamente tranquilla dopo la paura di ieri.

La Danimarca ha diffuso un comunicato sulle condizioni di Eriksen nel quale si legge: “Questa mattina abbiamo parlato con il giocatore, che ha salutato i suoi compagni. Le sue condizioni sono stabili a continua a essere ricoverato in ospedale per ulteriori esami. La squadra e lo staff della nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno a esserci l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri. Vorremmo ringraziare tutti per i messaggi ricevuti da tifosi, giocatori, le Famiglie Reali danesi e inglesi, club internazionali, etc. Incoraggiamo tutti a inviare i loro messaggi alla Federazione danese. Siamo sicuri che arriveranno a Eriksen e alla sua famiglia“.