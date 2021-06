BMW HERO Südtirol Dolomites 2021: il reggino Davide Palamara brilla sulle Dolomiti

15 Giugno 2021 15:24

BMW HERO Südtirol Dolomites 2021: Davide Palamara portacolori del Team Habitat ha chiuso la gara in 6h37min

Sabato 12 Giugno a Selva di Val Gardena è andata in scena la BMW HERO Südtirol Dolomites 2021 che, con i suoi iconici percorsi, è considerata la maratona di mountain bike più dura al mondo, tanto da essere entrata a far parte della prestigiosa 2021 UCI Mountain Bike Marathon Series. Giunta alla sua undicesima edizione, dopo un anno di stop forzato a causa del Covid, ha finalmente visto ai nastri di partenza i migliori top rider del panorama internazionale delle marathon. I suoi iconici percorsi Marathon di 86km e 4500mt di dislivello e Granfondo di 60km e 3200mt di dislivello hanno visto sfidarsi 3500 biker in rappresentanza di 40 Nazioni. Un evento che ha confermato il suo carattere internazionale in un paesaggio quello dei “monti pallidi” inserito dall’UNESCO come patrimonio dell’Umanità.

Parecchi gli atleti provenienti da Reggio Calabria e provincia che hanno deciso di cimentarsi in questa magnifica e faticosa sfida. Tra tutti, il reggino Davide Palamara portacolori del Team Habitat ha davvero impressionato, riuscendo a chiudere la gara in 6h37min. Un tempo di tutto rispetto a dimostrazione di quanto il movimento ciclistico reggino sia in crescita arrivando a ben figurare anche su palcoscenici internazionali.