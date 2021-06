Birra Messina Cristalli di Sale: la cantautrice siciliana Levante voce del podcast “Le meraviglie inaspettate della Sicilia”

30 Giugno 2021 13:13

La voce della cantautrice e scrittrice, siciliana doc Levante, ci guiderà alla scoperta delle meraviglie dell’isola viste dai suoi occhi attraverso nove episodi dal 30 giugno al 16 luglio sulle principali piattaforme di podcast

A due mesi dal lancio della piattaforma “La Sicilia si Sente”, continua il viaggio autentico in quest’isola ancora tutta da scoprire, grazie ad una nuova protagonista: la voce di Levante che racconta in un podcast di 9 episodi le storie di meraviglia siciliana.

Eclettica e autentica, l’artista a tutto tondo, nonché siciliana doc, racconterà la sua terra ricca di “meravigghia” inaspettata, quel senso di stupore che conquista i siciliani stessi. Levante darà voce alle storie dei protagonisti, aggiungendoci il proprio tocco personale: aneddoti legati a questi luoghi meravigliosi che scoperti insieme e le sue esperienze di bambina e donna adulta ancora meravigliata dalla bellezza della propria terra. Un unico racconto appassionante, profondo e avvincente che fa sentire la Sicilia.

Storie belle da raccontare, che bisogna far conoscere, ascoltare e vivere.

“Ho viaggiato molto per la mia Sicilia ma tutte le volte è sempre stato un viaggio individuale – commenta Levante – Grazie a queste nove storie sono riuscita a guardare questa terra con altri occhi e ho scoperto che non c’è mai fine allo stupore in un’isola come la mia. Felice di aver prestato la voce a un progetto così intenso”.

A partire dal 30 giugno fino al 16 luglio, i podcast saranno caricati sulle principali piattaforme di diffusione di podcast. Ma non solo. I podcast saranno supportati anche sui canali IG di Levante, attraverso stories dedicate, oltre che attraverso i canali social di Birra Messina.

Questa sera alle ore 21:00 si terrà su ClubHouse l’evento di lancio con la partecipazione di Levante e dei protagonisti.

I 9 episodi in podcast raccontati da Levante completano la piattaforma “La Sicilia si Sente”, lanciata lo scorso aprile partendo proprio dalla Sicilia che non ti aspetti. Per continuare ad omaggiare la Sicilia, Birra Messina vuole continuare a raccontare le storie siciliane che hanno al centro il talento, la creatività, il coraggio e la resilienza dando vita ad un viaggio. E questa volta lo vuole fare lasciando parlare un’altra protagonista Siciliana, che con il proprio bagaglio di esperienze è riuscita ad arricchire ancora di più queste storie, portandone alla luce tratti nuovi grazie alla potenza del suo racconto personale. 9 storie, una per ognuna delle 9 province siciliane, 9 esperienze diverse che parlano di chi ha scelto di seguire le proprie passioni, facendo diventare un sogno iniziale, una missione di vita. Storie di siciliani che hanno fatto qualcosa di concreto per la loro terra, trasformando antichi mestieri e tradizioni in scommesse imprenditoriali e in attività che valorizzano le bellezze naturalistiche e culturali dell’isola, soprattutto quelle meno note e fuori dagli stereotipi. Partendo da una caratteristica tipica di questa regione: che sa stupire e meravigliare, perché ha sempre qualche bellezza segreta da mostrare, qualche perla nascosta, a volte sconosciuta anche agli stessi siciliani.