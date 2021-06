Reggio Calabria, il VIDEO messaggio della bimba di Polistena morsa da una vipera: “ora torno a casa e festeggio coi poliziotti”

30 Giugno 2021 11:30

La bimba sta bene e non vede l’ora di tornare a casa

“Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello, piccola”. E’ questo il messaggio di accompagnamento al video della bimba di Polistena (provincia di Reggio Calabria) morsa da una vipera e salvata dagli uomini della Polizia stradale che organizzato una staffetta per prendere a Matera il farmaco per bloccare l’effetto del veleno e salvarle la vita. La piccola sta bene e non vede l’ora di lasciare l’ospedale per realizzare un desiderio: “tra poco tornerò a casa e farò una festa coi poliziotti”. Di seguito il video pubblicato dalla Polizia di Stato.