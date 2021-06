Telecomando, divano e… birretta: tutti i big che vedranno Euro 2021 davanti alla tv

4 Giugno 2021 12:48

Sono molti i big assenti a Euro 2021, alcuni guarderanno la rassegna continentale alla tv per motivi fisici, altri invece per decisione del proprio commissario tecnico

Tante stelle in vetrina, pronte a illuminare Euro 2021 (Tutte le rose delle 24 Nazionali). Ma anche tanti campioni a casa, che vedranno la rassegna continentale davanti alla tv per infortunio o per semplice scelta tecnica. Guai muscolari per Zlatan Ibrahimovic, costretto fare un passo indietro e a lasciare orfana la sua Svezia dopo poche settimane dal suo ‘reintegro’. La Spagna invece fa i conti con la decisione di Luis Enrique di non convocare Sergio Ramos, storico capitano tagliato insieme a tutti gli altri spagnoli del Real Madrid. Una scelta dolorosa al contrario di quella presa da Deschamps, che ha preferito la continuità lasciando a casa Theo Hernandez e Anthony Martial.

I big assenti a Euro 2021

1) Zlatan Ibrahimovic non prenderà parte alla rassegna continentale a causa di un infortunio al ginocchio rimediato durante Juventus-Milan, match disputato lo scorso maggio. Una perdita enorme per il ct Janne Anderson, che aveva ritrovato il totem di Malmoe da poche settimane.

2) Marco Reus ha deciso insieme al ct della Germania di non partecipare a Euro 2021, il giocatore del Borussia Dortmund ha motivato la sua scelta lo scorso 18 maggio con parole chiare e nette: “stagione estenuante, decisione presa con Low“.

3) Sergio Ramos non guiderà la Spagna a Euro 2021, il ct Luis Enrique ha scelto di fare a meno del proprio storico capitano insieme a tutti gli altri spagnoli del Real Madrid. Una decisione maturata dopo un lungo ragionamento, come spiegato dallo stesso commissario tecnico: “è stata una scelta difficile perché ha sempre aiutato la Nazionale, è il nostro capitano. Da gennaio non ha potuto competere nelle condizioni adeguate, e non si è potuto nemmeno allenare in gruppo“. Al posto di Sergio Ramos è stato convocato Laporte del Manchester City.

4) Virgil Van Dijk salterà invece Euro 2021 per colpa di un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, che lo ha tenuto fuori per gran parte della stagione. Il difensore dell’Olanda aveva annunciato il suo forfait a metà maggio, sottolineando che avrebbe fatto il tifo per i compagni da casa.

5) Erling Haaland guarderà Euro 2021 da casa perché la sua Norvegia non è riuscita a qualificarsi per la fase finale della rassegna continentale, un’assenza pesantissima quella del gigante norvegese che avrebbe senza dubbio giocato un ruolo da protagonista nella competizione.

6) Theo Hernandez continua a rimanere fuori dalle scelte di Deschamps, che ha deciso di non convocarlo nemmeno per Euro 2021. Al pari del terzino del Milan, anche il connazionale Anthony Martial non giocherà la rassegna continentale per decisione del ct.