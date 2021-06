Il sogno di Berlusconi e il modello americano per il centrodestra: “nel 2023 nascerà il partito repubblicano”

22 Giugno 2021 15:48

“Il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il Paese”: lo ha affermato questa mattina il leader di Forza Italia in collegamento a Lamezia Terme

Silvio Berlusconi rilancia la sua ultima proposta: creare un “partito repubblicano” in Italia con la coalizione di centrodestra. Il leader di Forza Italia lo ha annunciato nella mattinata di oggi, intervenendo in collegamento durante la presentazione del candidato alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e del suo vice, Nino Spirlì. “Con Giorgia e Matteo stiamo facendo un ottimo lavoro – ha sottolineato l’ex Premier – e sono certo che anche alle Elezioni Regionali riusciremo ad avere un buon risultato battendo la sinistra che non ha idee, prevede patrimoniali e si presenta con 24 candidati. Stiamo lavorando bene con le altre forze del centrodestra e credo davvero che da qui al 2023 costruiremo un unico partito del centro-destra, un ‘partito repubblicano’ sul modello americano, nel quale il centro e la destra democratica si trovino insieme per governare il Paese: il Centro destra italiano. Sogno dall’inizio della mia discesa in campo un movimento politico che possa rappresentare la maggioranza degli italiani – conclude Berlusconi – che possa dare stabilità al governo del centro-destra e ai governi futuri, che ho chiamato appunto il Centro destra italiano”.