23 Giugno 2021 17:46

Beni confiscati a Reggio Calabria: domani conferenza stampa a Palazzo San Giorgio. Appuntamento nel Salone dei Lampadari alle ore 10

Si terrà domani, giovedì 24 giugno alle ore 10.00, nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, una conferenza stampa sulla gestione dei beni confiscati da parte dell’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. L’incontro, costituirà l’occasione per fare il punto della situazione e affrontare da vicino gli indirizzi strategici adottati dal Comune, in merito ad un settore da sempre al centro dell’agenda di lavoro del governo cittadino. Particolare attenzione verrà rivolta, inoltre, ai percorsi di riutilizzo a fini sociali e imprenditoriali che riguardano i beni e i patrimoni sottratti alla criminalità organizzata e alle diverse esperienze che nel corso degli anni si sono sviluppate in città, di concerto con il mondo dell’associazionismo. Interverranno in conferenza stampa il sindaco della Città, Giuseppe Falcomatà, la consigliera, già delegata alla gestione dei beni confiscati, Nancy Iachino, la consigliera delegata ai beni confiscati, Debora Novarro e la Segretaria Generale del Comune di Reggio Calabria, Maria Riva.