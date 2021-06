Belgio, migliorano le condizioni di De Bruyne: la presenza di Hazard contro l’Italia è al 50%

29 Giugno 2021 12:57

Corsa contro il tempo per il Belgio: De Bruyne e Hazard proveranno ad esserci contro l’Italia. La caviglia del centrocampista non presenta niente di grave, più complicato il recupero dell’esterno

“Kevin De Bruyne dovrebbe farcela, per Eden Hazard sarà cinquanta e cinquanta“. Si sbilancia il ‘Nieuwsblad’, giornale belga, in merito alle condizioni di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard, usciti malconci dalla sfida contro il Portogallo. KDB è stato falciato da un intervento di Palhinha che gli ha procurato una distorsione alla caviglia con relativo gonfiore. Gli esami medici però non hanno evidenziato alcun problema legamentoso: a 3 giorni dalla sfida contro l’Italia, le possibilità di vedere in campo il talento del Manchester City sono superiori al 50%.

Più complicata la situazione di Eden Hazard. L’esterno del Real Madrid ha chiesto il cambio nei minuti finali della gara contro il Portogallo, toccandosi la parte posteriore della coscia. Risentimento muscolare al bicipite femorale per il capitano del Belgio che proverà a stringere i denti, seppur le possibilità di vederlo in campo sia un 50 e 50. Sarà una corsa contro il tempo: il Belgio incrocia le dita, l’Italia pure.