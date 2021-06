Italia, il Belgio arriva senza stelle? Infortuni per De Bruyne e Hazard: pessimismo per entrambi

28 Giugno 2021 11:15

Infortuni per De Bruyne e Hazard in Belgio-Portogallo, i ‘Diavoli Rossi’ rischiano di perdere due giocatori chiave in vista della sfida dei quarti contro l’Italia

Ieri sera l’Italia ha avuto la conferma di quella che sarà la sua avversaria nei quarti di finale di Euro 2021: gli azzurri affronteranno il Belgio. Lukaku e compagni sono una squadra matura, molto di più di quella che nel 2018 aveva raggiunto la semifinale del Mondiale perdendo contro la Francia poi Campione del Mondo. Le individualità di alto livello non mancano, anche se la sfida di ieri contro il Portogallo ha lasciato i tifosi col fiato sospeso. Prima Kevin De Bruyne e poi Eden Hazard sono usciti per infortunio. Per il recupero di entrambi i calciatori filtra pessimismo.

Verso Belgio-Italia, le condizioni di Kevin De Bruyne

Il centrocampista del Manchester City, vero e proprio faro dal quale passa l’intero gioco offensivo del Belgio, è stato falciato da Palhinha, rimediando una distorsione alla caviglia sinistra per la quale è stato sostituito ad inizio ripresa. KDB è stato inquadrato in panchina, con un’espressione sofferente, la caviglia avvolta in un bendaggio stretto con tanto di ghiaccio. Dopo che la caviglia si sarà sgonfiata, il calciatore verrà sottoposto agli esami medici del caso: probabile, nel migliore dei casi, una distorsione alla caviglia che difficilmente gli permetterà di scendere in campo venerdì 2 luglio contro l’Italia. Il c.t. Roberto Martinez, ieri notte, ha dichiarato che il giocatore non riusciva a muovere bene il piede.

Verso Belgio-Italia, le condizioni di Eden Hazard

Sul finire del secondo tempo ha alzato bandiera bianca anche Eden Hazard. La stella del Real Madrid, chiamato a duna partita di grande sacrificio, si è caricato la squadra sulle spalle dopo l’uscita di Kevin De Bruyne. Il capitano del Belgio, nel concitato finale di partita e dopo diverse randellate subite, ha chiesto il cambio a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Il portiere Courtois, in merito al compagno di nazionale e di club, ha dichiarato: “ho visto che soffriva, nella migliore delle ipotesi parliamo di una contrattura e ci vogliono dieci giorni. Temo che per Eden l’Europeo sia finito, ma speriamo in un altro miracolo”. Hazard ha provato a rassicurare i suoi: “sento un piccolo fastidio, vediamo gli esami. Se resterò fuori per il quarto di finale contro l’Italia, rimarrò comunque vicino ai miei compagni, sono il capitano e devo farlo”.