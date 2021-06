Si torna all’epoca dei Moti di Reggio: barricate in strada sul Viale Calabria, ma è spazzatura [FOTO]

30 Giugno 2021 13:13

Sul Viale Calabria, angolo vicolo Vitetta, la strada è stata bloccata dai cittadini che hanno riversato sulla carreggiata i sacchi di plastica dei rifiuti, fermi da settimane sul bordo della strada

Era tra il 1970 e il 1971 quando per le vie di Reggio Calabria si installavano le barricate in segno di protesta. Oggi, a distanza di 50 anni, con le dovute proporzioni, si torna ad assistere alle stesse scene. Non solo i roghi diventati ormai diventati una consuetudine, i cittadini tornano a bloccare le strade per creare disagi. Stavolta non c’è un capoluogo da difendere, bensì è una questione di salute. La raccolta differenziata porta a porta è praticamente ferma, ogni angolo della città è cosparso di rifiuti. In allegato all’articolo sono presenti in alto le foto della situazione sul Viale Calabria, angolo vicolo Vitetta, coi sacchi dell’immondizia che sono stati riversati in strada. L’amministrazione comunale è chiamata a trovare una soluzione in tempi brevi, il clima di tensione ha raggiunto livelli preoccupanti.